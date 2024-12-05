Україна ввела санкції проти проросійської влади Грузії, у списку ексгравець "Динамо"
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкції проти проросійської влади Грузії, зокрема мільярдера експрем'єра Бідзіни Іванішвілі і його поплічників. Загалом санкції ввели проти 19 осіб.
Джерело: звернення Зеленського, офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну...
Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників – 19 осіб. Саме ті, хто продає інтереси Грузії та людей.
І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово".
Деталі: За словами Зеленського, якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи: "Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну".
Він закликав разом захищатися проти Москви.
Оновлено: Згодом в ОП опублікували санкційний список, до якого потрапили прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе та ексгравець "Динамо" Каха Каладзе.
Санкційний список:
- глава Служби держбезпеки Грузії Грігол Лілуашвілі;
- мер Тбілісі і генеральний секретар партії влади "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який в минулому грав за київський футбольний клуб "Динамо";
- глава Апеляційного суду Грузії Міхаїл Чінчаладзе;
- виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе;
- глава МВС Вахтанг Гомелаурі;
- ексгенпрокурор Отар Парцхаладзе;
- власник телекомпанії "Імеді" Іраклій Рухадзе;
- суддя Леван Мурусідзе;
- депутати від "Грузинської мрії" Віктор Джапарідзе та Дімітрі Самхарадзе;
- заступника міністра оборони Георгі Хаїндрава;
- прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе;
- Гіоргі Кобахідзе;
- державний повірений в Імереті Звіад Шаламберідзе;
- суддя Шалва Тадумадзе;
- віцепрем’єрка Тея Цулукіані;
- мільярдер експрем'єр Бідзіна Іванішвілі;
- міністр регіонального розвитку та інфраструктури Карселадзе Іраклій;
- голова комісії з комунікацій Бекаурі Каха.
Санкції діятимуть впродовж 10 років.
Нагадаємо:
- У Грузії тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.
- Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.