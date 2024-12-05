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Україна ввела санкції проти проросійської влади Грузії, у списку ексгравець "Динамо"

Альона Мазуренко Четвер, 5 грудня 2024, 12:52
Україна ввела санкції проти проросійської влади Грузії, у списку ексгравець Динамо
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкції проти проросійської влади Грузії, зокрема мільярдера експрем'єра Бідзіни Іванішвілі і його поплічників. Загалом санкції ввели проти 19 осіб.

Джерело: звернення Зеленського, офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну...

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Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників – 19 осіб. Саме ті, хто продає інтереси Грузії та людей.

І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово".

Деталі: За словами Зеленського, якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи: "Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну".

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Він закликав разом захищатися проти Москви.

Оновлено: Згодом в ОП опублікували санкційний список, до якого потрапили прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе та ексгравець "Динамо" Каха Каладзе.

Санкційний список:

  • глава Служби держбезпеки Грузії Грігол Лілуашвілі;
  • мер Тбілісі і генеральний секретар партії влади "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який в минулому грав за київський футбольний клуб "Динамо";
  • глава Апеляційного суду Грузії Міхаїл Чінчаладзе;
  • виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе;
  • глава МВС Вахтанг Гомелаурі;
  • ексгенпрокурор Отар Парцхаладзе;
  • власник телекомпанії "Імеді" Іраклій Рухадзе;
  • суддя Леван Мурусідзе;
  • депутати від "Грузинської мрії" Віктор Джапарідзе та Дімітрі Самхарадзе;
  • заступника міністра оборони Георгі Хаїндрава;
  • прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе;
  • Гіоргі Кобахідзе;
  • державний повірений в Імереті Звіад Шаламберідзе;
  • суддя Шалва Тадумадзе;
  • віцепрем’єрка Тея Цулукіані;
  • мільярдер експрем'єр Бідзіна Іванішвілі;
  • міністр регіонального розвитку та інфраструктури Карселадзе Іраклій;
  • голова комісії з комунікацій Бекаурі Каха.

Санкції діятимуть впродовж 10 років.

Нагадаємо:

  • У Грузії тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС. 
  • Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

ГрузіясанкціїУкраїна
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