Україна ввела санкції проти проросійської влади Грузії, у списку ексгравець "Динамо"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкції проти проросійської влади Грузії, зокрема мільярдера експрем'єра Бідзіни Іванішвілі і його поплічників. Загалом санкції ввели проти 19 осіб.

Джерело: звернення Зеленського, офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну...

Реклама:

Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників – 19 осіб. Саме ті, хто продає інтереси Грузії та людей.

І ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово".

Деталі: За словами Зеленського, якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи: "Не можна втратити нікого в цьому регіоні – ані Грузію, ані Молдову, ані Україну".

РЕКЛАМА:

Він закликав разом захищатися проти Москви.

Оновлено: Згодом в ОП опублікували санкційний список, до якого потрапили прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе та ексгравець "Динамо" Каха Каладзе.

Санкційний список:

глава Служби держбезпеки Грузії Грігол Лілуашвілі ;

; мер Тбілісі і генеральний секретар партії влади "Грузинська мрія" Каха Каладзе , який в минулому грав за київський футбольний клуб "Динамо";

, який в минулому грав за київський футбольний клуб "Динамо"; глава Апеляційного суду Грузії Міхаїл Чінчаладзе ;

; виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе ;

; глава МВС Вахтанг Гомелаурі ;

; ексгенпрокурор Отар Парцхаладзе ;

; власник телекомпанії "Імеді" Іраклій Рухадзе ;

; суддя Леван Мурусідзе ;

; депутати від "Грузинської мрії" Віктор Джапарідзе та Дімітрі Самхарадзе ;

та ; заступника міністра оборони Георгі Хаїндрава ;

; прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе ;

; Гіоргі Кобахідзе;

державний повірений в Імереті Звіад Шаламберідзе ;

; суддя Шалва Тадумадзе ;

; віцепрем’єрка Тея Цулукіані ;

; мільярдер експрем'єр Бідзіна Іванішвілі ;

; міністр регіонального розвитку та інфраструктури Карселадзе Іраклій;

голова комісії з комунікацій Бекаурі Каха.

Санкції діятимуть впродовж 10 років.

Нагадаємо: