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Британська розвідка: У листопаді армія РФ зазнала рекордних втрат 

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 5 грудня 2024, 11:31
Британська розвідка: У листопаді армія РФ зазнала рекордних втрат 
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними британської розвідки, середньодобові втрати  російської армії (убитими і пораненими) в Україні у листопаді досягли рекордного рівня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд британської розвідки 

Деталі: Як зазначено в огляді з посиланням на дані українського Генштабу, у листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи (вбитими та пораненими).

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Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових бойових втрат, додали у відомстві.

Крім того, 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день  – 2030 осіб. Це уперше показник втрат РФ за день перевищив 2000.

Листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли російські війська несуть і збільшують щомісячні загальні втрати, зауважила британська розвідка. Також цього місяця РФ зазнала найвищих втрат, загальне число яких склало 45 680 осіб.

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За даними відомства, високий рівень втрат відображає високий темп російських операцій і наступів.

Окупаційна армія намагається посилити тиск на українські рубежі, прагнучи відтіснити українські війська на кількох ділянках фронту, включно з Курськом, Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.

"У грудні 2024 року, незважаючи на настання зими, кількість втрат у російських військах, найімовірніше, і далі перевищуватиме 1000 осіб на день, а піхотні атаки продовжуватимуться на кількох напрямках", – резюмується в огляді.

Передісторія:

  • 21 жовтня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про важку ситуацію на полі бою в Україні, вказавши, що лінія фронту зараз "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" в лютому 2022 року.
  • Нещодавно розвідка Великої Британії назвала масоване використання безпілотних літальних апаратів ключовою подією, яка змінила характер війни РФ проти України.

Велика Британіявтрати у війніРосія
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