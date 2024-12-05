Британська розвідка: У листопаді армія РФ зазнала рекордних втрат 

За даними британської розвідки, середньодобові втрати російської армії (убитими і пораненими) в Україні у листопаді досягли рекордного рівня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд британської розвідки

Деталі: Як зазначено в огляді з посиланням на дані українського Генштабу, у листопаді середньодобовий показник втрат окупаційної армії РФ склав 1523 особи (вбитими та пораненими).

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Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових бойових втрат, додали у відомстві.

Крім того, 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Це уперше показник втрат РФ за день перевищив 2000.

Листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли російські війська несуть і збільшують щомісячні загальні втрати, зауважила британська розвідка. Також цього місяця РФ зазнала найвищих втрат, загальне число яких склало 45 680 осіб.

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За даними відомства, високий рівень втрат відображає високий темп російських операцій і наступів.

Окупаційна армія намагається посилити тиск на українські рубежі, прагнучи відтіснити українські війська на кількох ділянках фронту, включно з Курськом, Куп'янськом, Торецьком, Покровськом і Великою Новосілкою.

"У грудні 2024 року, незважаючи на настання зими, кількість втрат у російських військах, найімовірніше, і далі перевищуватиме 1000 осіб на день, а піхотні атаки продовжуватимуться на кількох напрямках", – резюмується в огляді.

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