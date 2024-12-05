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Росія тренує операторів дронів-камікадзе на цивільному населенні України – FT

Альона Мазуренко Четвер, 5 грудня 2024, 12:13
Росія тренує операторів дронів-камікадзе на цивільному населенні України – FT
Російський FPV-дрон з прикріпленим саморобним вибуховим пристроєм Фото надане мешканцями Херсона

Росія використовує мирне населення українських міст для покращення свої атак дронами-камікадзе і навичок операторів дронів. Західні медіа вважають, що окупанти таким чином "експериментують" з цивільними.

Джерело: Financial Times

Дослівно: "З середини літа мирне населення Херсона стало об'єктом експерименту, що не має прецеденту в сучасній європейській війні: скоординованої російської кампанії зі знищення міста шляхом переслідування його мешканців ударними безпілотними літальними апаратами".

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Деталі: Відзначається, що дрони, іноді цілим роєм, зависають над будинками, проникають в будівлі і переслідують людей на їхніх автомобілях, велосипедах або просто пішоходів. Їхніми цілями є цивільні.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вважає, що росіяни "полюють" на цивільних: "Уявіть, що це робить з людиною, який психологічний вплив".

За даними Прокудіна, обласної прокуратури і поліції, з середини липня Херсон і сусідні села вздовж західного берега Дніпра зазнали понад 9 500 атак з використанням невеликих безпілотників, в результаті яких загинули щонайменше 37 осіб і сотні отримали поранення.

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Прокудін розповів, що Росія розмістила одні з "найкращих підрозділів безпілотників" за річкою Дніпро.

За його словами, з протилежного від центру міста берега росіяни запускають найсучасніші моделі безпілотників, вдосконалюють бойові прийоми і готують нових операторів для свого вторгнення.

Десятки відеозаписів атак безпілотників на цивільне населення розміщені на російських військових і про-військових Telegram-каналах. Проєкт CIR проаналізував і перевірив 90 з них у новому звіті.

CIR виявив, що "переважна більшість" атак була спрямована або проти рухомих, або проти нерухомих транспортних засобів.

За словами Прокудіна та інших посадовців, українська сторона підозрює, що Херсон використовувався для "стрільби по мішенях".

Пристрої, що використовувалися, в тому числі дрони FPV, китайські безпілотники Mavic, а іноді і великі "Ланцети", націлені на вразливі, повсякденні місця: переповнені ринки, заправні станції, кафе, поштові відділення і центри гуманітарної допомоги.

Відзначається, що з моменту російського вторгнення 1-мільйонне населення Херсонської області скоротилося до 158 000. У Херсоні проживало 250 000 мешканців, а наразі - лише 60 000.

Знати більше: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

безпілотникиХерсонвійна
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