Польща виступила проти використання Росією ОБСЄ як майданчику для російської пропаганди

Польща рішуче виступає проти використання Москвою ОБСЄ для поширення російської пропаганди і неправдивої інформації про війну проти України, маючи на увазі присутність глави МЗС Росії Сергія Лаврова на засіданні міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке проходить на Мальті.

Джерело: МЗС Польщі у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Польща рішуче виступає проти використання Москвою форуму ОБСЄ для поширення російської пропаганди та неправдивої інформації про війну проти України. Якщо ОБСЄ не здатна захистити себе від однієї особи з санкційного списку, то як вона має гарантувати стабільність і мир у Європі?"

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Деталі: Повідомляється, що для підсанкційного Лаврова це перший візит до країни ЄС з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Раніше в той же день глава польської дипломатії Радослав Сікорський, який представляв Польщу на засіданні Ради міністрів ОБСЄ на Мальті, заявив, що членство Росії в організації має бути призупинено.

"Весь Захід намагався дати Росії стимул стати нормальною, демократичною національною державою. Саме Росія обрала шлях агресивної, репресивної клептократії" – сказав Сікорський, якого цитує PAP.

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Перед початком засідання Сікорський заявив журналістам, що не буде слухати виступ Лаврова. За його словами, "Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про російське вторгнення і про те, що Росія робить в Україні".

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