Зеленський висловився про Будапештський меморандум: Жодного дня не працював

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 5 грудня, прокоментував 30-річчя підписання Будапештського меморандуму, заявивши, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні – 30 років Будапештському меморандуму. Десять років війни. Жодного дня цей документ не працював".

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Деталі: За словами Зеленського, Будапештський меморандум мав "масштабне значення", коли був підписаний, "але сьогодні навіть на багато слів не заслуговує".

Глава держави додав, що з огляду на це Україні потрібні дієві гарантії: "реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент", зброя для захисту від ворога та "єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти".

Довідково: Будапештський меморандум був підписаний 4 грудня 1994 року Україною, Росією, США та Великою Британією та передбачав надання "безпекових запевнень" (security assurances) в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.

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Що було раніше:

Раніше цього тижня МЗС України опублікувало офіційну позицію про те, що Україна не погодиться на ті гарантії безпеки, що є замінниками членства в НАТО.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала гіркий урок зі сподівань на Будапештський меморандум, і таких помилок більше не можна повторювати.

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