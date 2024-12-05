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Росіяни атакували Чернігівщину: поранений чоловік

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 грудня 2024, 21:15
Росіяни атакували Чернігівщину: поранений чоловік
Фото - Getty Images

Увечері 5 грудня російські війська атакували безпілотником приватний будинок в Корюківському районі Чернігівської області, постраждав чоловік.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Пряма мова: "Увечері 5 грудня ворожий "Шахед" поцілив у приватний житловий будинок у населеному пункті Корюківського району. На жаль, є поранений місцевий житель – його госпіталізовано до місцевої лікарні".

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Деталі: За словами Чауса, для ліквідації наслідків та допомоги на місці працювали всі відповідні служби.

Чернігівська областьвійна
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