Росіяни атакували Чернігівщину: поранений чоловік
Четвер, 5 грудня 2024, 21:15
Увечері 5 грудня російські війська атакували безпілотником приватний будинок в Корюківському районі Чернігівської області, постраждав чоловік.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус
Пряма мова: "Увечері 5 грудня ворожий "Шахед" поцілив у приватний житловий будинок у населеному пункті Корюківського району. На жаль, є поранений місцевий житель – його госпіталізовано до місцевої лікарні".
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Деталі: За словами Чауса, для ліквідації наслідків та допомоги на місці працювали всі відповідні служби.