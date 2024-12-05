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ЗМІ: На антиурядових протестах у Грузії затримали українця

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 5 грудня 2024, 21:31
ЗМІ: На антиурядових протестах у Грузії затримали українця
Скриншот з "Рустави 2"

У Тбілісі на антиурядовій акції протесту нібито був затриманий громадянин України.

Джерело: грузинський телеканал "Руставі 2", пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією телеканалу, в українця під час обшуку знайшли перцевий балончик і мобільний телефон.

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Грузинські поліцейські заявили, що затримують чоловіка в межах кримінальної справи, пов'язаної з організацією групового насильства, за яку загрожує до 9 років позбавлення волі.

"Правоохоронці доставили затриманого у наручниках до відділку поліції", – йдеться в матеріалі.

"Руставі 2" не уточнює, коли саме було затримано громадянина України.

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У Міністерстві закордонних справ повідомили "Європейській правді", що зʼясовують інформацію про затримання українця.

У Грузії, як відомо, вже тиждень тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади ставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції і що влада розраховує на вступ Грузії у ЄС до 2030 року.

Напередодні у Тбілісі відбулись масові обшуки в офісах опозиційних партій та неурядових організацій, стало відомо про затримання щонайменше одного лідера опозиції.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції". Також радимо ознайомитись із поглядом на протести з Тбілісі.

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