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За добу росіяни застосували 599 дронів-камікадзе – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 грудня 2024, 22:37
За добу росіяни застосували 599 дронів-камікадзе – Генштаб
Російський дрон-камікадзе. Ілюстративне фото - Getty Images

На фронті від початку доби 5 грудня відбулось 170 бойових зіткнень, росіяни застосували 599 дронів-камікадзе.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 5 грудня  

Дослівно: "За сьогодні противник завдав по території України два ракетних удари чотирма ракетами, використав для ураження 599 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку одну атаку ворога відбито неподалік Тихого. Крім того, окупанти завдали авіаудару в районі Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів в районах Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та у Серебрянському лісі.

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На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в п’ять бойових зіткнень поблизу  Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, п’ять ворожих штурмів наші захисники зупинили в районах Торецька та Неліпівки.

Ворог 37 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. На даний час українські воїни відбили всі 47 атак противника.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 35 атак п4облизу Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 15 боєзіткнень та понад 450 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів.

Генштаббойові діївійна
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