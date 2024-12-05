Чехи за рік зібрали понад 8 млн євро в рамках збору на дрони для України

У рамках чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для використання в боях в Україні до сьогоднішнього дня зібрано понад 203 мільйони крон (понад 8 млн євро).

Джерело: про це в четвер повідомили представники організації Skupina D, яка організовує збір коштів під назвою Drony Nemesis, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International

Деталі: Збір коштів, за словами засновників, розпочався минулого року за два дні до Різдва. Майже за рік було зібрано 203,67 мільйона крон.

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Один із його ініціаторів, Ян Веверка, зазначив, що в Україну було відправлено близько 12 000 дронів, ще 3000 очікують відправки. Початковою метою було зібрати 100 мільйонів крон (близько 4 млн євро).

Організація також представила новий проєкт, метою якого є збір грошей на придбання 100 тонн пластичної вибухівки та іншого інженерного і піротехнічного обладнання.

Новий проєкт під назвою Spravedlivá odplata (Справедлива відплата) спрямований на збір коштів для закупівлі 100 тонн пластичної вибухівки. За словами представників організації, вибухівку закуповуватимуть поступово, партіями по п'ять тонн, кожна з яких, включно з транспортуванням, коштує близько 10 мільйонів крон (398 тис. євро).

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За словами Мілана Мікулецького, представника організації, вибухівку можна використовувати не тільки в бойових діях, а й для розмінування територій.

Почесним головою організації є начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржегка, участь якого в проєкті раніше критикувала міністерка оборони Яна Чернохова. З червня організація перебуває під перевіркою інспекції Міністерства оборони. У листопаді армія повідомила виданню Deník N, що попередні результати перевірки не містять критичних зауважень.

Нагадаємо, раніше цього року громадяни Словаччини, невдоволені тим, що уряд Роберта Фіцо не підтримує Україну зброєю, зібрали 4 мільйони євро на закупівлю снарядів для України.

Словацький прем’єр, понад те, зі зневагою поставився до збору.