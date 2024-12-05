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Функція електронних направлень на ВЛК стане доступною у "Резерв+" до кінця лютого

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 грудня 2024, 23:56
Функція електронних направлень на ВЛК стане доступною у Резерв+ до кінця лютого
Фото - Дмитра Ларіна, УП

Направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) можна буде отримувати через застосунок "Резерв+" до кінця лютого 2025 року.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила в етері телемарафону

Пряма мова: "На першому етапі реформи ми впровадимо електронні направлення на ВЛК, які можна буде отримати просто в телефоні, без необхідності відвідувати ТЦК. Це буде реалізовано до кінця лютого".

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Деталі: За словами Черногоренко, у майбутньому військовозобов’язані зможуть проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі на власний вибір.

Пряма мова: "Процедуру ВЛК буде розділено на два етапи: медичний огляд у цивільних закладах та адміністративну частину, яку здійснюватиме система Міноборони. Такий підхід зробить процес децентралізованим, автономним, цифровізованим і зручним для військових, а також значно знизить корупційні ризики".

Міноборонимобілізаціяармія
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