Функція електронних направлень на ВЛК стане доступною у "Резерв+" до кінця лютого

Направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) можна буде отримувати через застосунок "Резерв+" до кінця лютого 2025 року.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила в етері телемарафону

Пряма мова: "На першому етапі реформи ми впровадимо електронні направлення на ВЛК, які можна буде отримати просто в телефоні, без необхідності відвідувати ТЦК. Це буде реалізовано до кінця лютого".

Реклама:

Деталі: За словами Черногоренко, у майбутньому військовозобов’язані зможуть проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі на власний вибір.

Пряма мова: "Процедуру ВЛК буде розділено на два етапи: медичний огляд у цивільних закладах та адміністративну частину, яку здійснюватиме система Міноборони. Такий підхід зробить процес децентралізованим, автономним, цифровізованим і зручним для військових, а також значно знизить корупційні ризики".