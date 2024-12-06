"Атеш" заявив про диверсію на залізничній магістралі між Москвою і Курською областю

Партизанський рух "Атеш" заявив, що здійснив диверсію на залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю, у такий спосіб затримавши постачання російських військ на лінії фронту.

Джерело: "Атеш" у telegram

Дослівно "Атеш": "Наш агент успішно спалив релейну шафу в районі населеного пункту Чехов Московської області на ключовій залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю".

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Деталі: В "Атеш" додали, що в такий спосіб порушили логістику окупантів, а саме затримали постачання палива і техніки для російських військ на лінії фронту.