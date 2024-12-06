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Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі повідомляли про вибухи в Керчі

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 грудня 2024, 06:20
Окупанти перекривали Кримський міст, соцмережі повідомляли про вибухи в Керчі
Кримський міст, ілюстративне фото: ТАСС

Вранці 6 грудня росіяни перекрили Кримський міст, у соцмережах повідомляють про вибухи в Керчі.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, "Кримський вітер"

Дослівно "Крымский мост": "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

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Деталі: "Кримський вітер" повідомив, що вранці в Керчі гучно.

За даними, Telegram-каналу, в Керчі дрижать вікна від вибухів.

Оновлено: Після 9 ранку окупанти повідомили про відновлення руху Кримським мостом.

КримвибухКерченський міствійна
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