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Трамп оголосив відповідального за політику у сфері ШІ та криптовалют

Ольга Глущенко , Ірина БалачукП'ятниця, 6 грудня 2024, 06:50
Трамп оголосив відповідального за політику у сфері ШІ та криптовалют
Трамп. Фото: Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив відповідальним за політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту і криптовалют підприємця та інвестора Девіда Сакса.

Джерело: Трамп у у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Я радий оголосити, що Девід О. Сакс стане "царем Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют".

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Деталі: Трамп додав, що Сакс відповідатиме за політику адміністрації у сфері штучного інтелекту та криптовалют – "двох сферах, що мають вирішальне значення для майбутньої конкурентоспроможності Америки".

Відтак, зазначив Трамп, Сакс зосередиться на тому, щоб зробити Америку беззаперечним світовим лідером у цих сферах.

Крім того, Сакс очолить Президентську раду радників з питань науки і технологій.

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Як відомо, підприємець та інвестор Девід Сакс критикував надання Штатами військової допомоги Україні і неодноразово поширював у своїх соцмережах проросійські наративи.   

ТрампСША
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