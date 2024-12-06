Трамп оголосив відповідального за політику у сфері ШІ та криптовалют

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив відповідальним за політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту і криптовалют підприємця та інвестора Девіда Сакса.

Джерело: Трамп у у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Я радий оголосити, що Девід О. Сакс стане "царем Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют".

Реклама:

Деталі: Трамп додав, що Сакс відповідатиме за політику адміністрації у сфері штучного інтелекту та криптовалют – "двох сферах, що мають вирішальне значення для майбутньої конкурентоспроможності Америки".

Відтак, зазначив Трамп, Сакс зосередиться на тому, щоб зробити Америку беззаперечним світовим лідером у цих сферах.

Крім того, Сакс очолить Президентську раду радників з питань науки і технологій.

РЕКЛАМА:

Як відомо, підприємець та інвестор Девід Сакс критикував надання Штатами військової допомоги Україні і неодноразово поширював у своїх соцмережах проросійські наративи.