Глава Пентагону передумав їхати до Південної Кореї після ситуації з воєнним станом – ЗМІ
П'ятниця, 6 грудня 2024, 09:11
Глава Пентагону Ллойд Остін відмовився від візиту до Південної Кореї після невдалої спроби її президента Юн Сук Йоля запровадити воєнний стан.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: За словами американських посадовців, з якими спілкувалося видання, поїздка Остіна до Південної Кореї планувалася найближчим часом, але згодом зрозуміли, що зараз не найкращий час для цього.
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Співрозмовник Reuters додав, що з Південною Кореєю провели консультації щодо зміни цих планів.
Передісторія:
- Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні нібито для захисту країни від "комуністичних сил".
- Своєю чергою Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати воєнний стан. Після того президент заявив, що скасує воєнний стан на засіданні уряду, що й відбулося.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен позитивно оцінив заяву президента Південної Кореї Юн Сок Йоля про скасування воєнного стану.
- Через ситуацію у Південній Кореї свій візит до країни також скасував прем'єр Щвеції Ульф Крістерссон.