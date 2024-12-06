Глава Пентагону передумав їхати до Південної Кореї після ситуації з воєнним станом – ЗМІ

Глава Пентагону Ллойд Остін відмовився від візиту до Південної Кореї після невдалої спроби її президента Юн Сук Йоля запровадити воєнний стан.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами американських посадовців, з якими спілкувалося видання, поїздка Остіна до Південної Кореї планувалася найближчим часом, але згодом зрозуміли, що зараз не найкращий час для цього.

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Співрозмовник Reuters додав, що з Південною Кореєю провели консультації щодо зміни цих планів.

Передісторія: