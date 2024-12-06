У Пентагону з′явилася нова секретна стратегія протидії дронам

Глава Пентагону Ллойд Остін підписав нову секретну стратегію протидії впливу безпілотних систем. Згідно з незасекреченою інформаційною довідкою, опублікованою міністерством, можливості дронів наразі зростають і становлять дедалі більшу загрозу для США і їхніх союзників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника Пентагону Пата Райдера

Пряма мова: "Завдяки зростанню комерційних інновацій і дедалі досконалішим технологіям штучного інтелекту, автономності та мережевої взаємодії безпілотники кардинально змінюють способи досягнення своїх цілей військовими, а також недержавними суб'єктами".

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Деталі: Нова стратегія посилює зусилля, яких міністерство вже докладає для боротьби із цією загрозою, додали у відомстві.

Райден підкреслив, що дрони здатні становити як нагальну, так і постійну загрозу для американського контингенту, об'єктів і активів за кордоном і все частіше на батьківщині.

"Загрози, створювані цими системами, змінюють способи ведення воєн", – сказав він.

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У Пентагоні зауважили, що за допомогою цієї єдиної стратегії у поєднанні з іншими великими ініціативами відомство "орієнтується на загальне розуміння проблеми і комплексний підхід до її вирішення".

Нова стратегія ґрунтується на інших важливих ініціативах Міністерства оборони, в тому числі на створенні Об'єднаного офісу з протидії малим БПЛА, створенні Групи з інтеграції вищого керівництва винищувачів і запуску ініціативи "Реплікатор 2", спрямованої на захист від загроз, які несуть малі літальні апарати.

Нова стратегія засекречена, але пов'язана з нею несекретна інформаційна довідка розкриває деякі з зусиль, які Пентагон планує вжити в її рамках.

За словами Райдера, стратегія дозволяє міністерству підійти до загрози, яку становлять БпЛА, "комплексно, згуртовано і цілісно".

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