Естонська оборонна компанія випробовуватиме свої зенітні ракети в Україні

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies розпочне випробування зенітних ракет власного виробництва в Україні наступного року.

Джерело: генеральний директор компанії Кусті Салм в інтерв'ю ERR, "Європейська правда"

Деталі: За словами Салма – ця технологія перспективна, відтак компанія почне випробовувати її в Україні в новому році. За його словами, угода про проведення випробувань вже укладена, а технологія компанії привернула широку увагу.

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"Технологія перспективна, і в новому році ми почнемо тестувати її в Україні", – акцентував він.

Як передає мовник, про це свідчить нещодавній звіт у Bloomberg, в якому Frankenburg був названий серед чотирьох провідних високотехнологічних оборонних стартапів Європи.

На сайті Frankenburg зазначено, що компанія прагне здійснити революцію в системах наведення ракет, використовуючи програму ситуаційної обізнаності на основі штучного інтелекту.

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Bloomberg зазначає, що Салм, який донедавна обіймав посаду секретаря міністерства оборони Естонії, привів до компанії чотирьох генералів сил спеціального призначення. Відомо, що з Естонії до компанії приєдналися колишній керівник Сил оборони Мартін Херем і Вейко-Велло Палм, командир естонської дивізії і колишній начальник генерального штабу.

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