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Естонська оборонна компанія випробовуватиме свої зенітні ракети в Україні

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 грудня 2024, 09:32
Естонська оборонна компанія випробовуватиме свої зенітні ракети в Україні
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Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies розпочне випробування зенітних ракет власного виробництва в Україні наступного року.

Джерело: генеральний директор компанії Кусті Салм в інтерв'ю ERR, "Європейська правда"

Деталі: За словами Салма – ця технологія перспективна, відтак компанія почне випробовувати її в Україні в новому році. За його словами, угода про проведення випробувань вже укладена, а технологія компанії привернула широку увагу.

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"Технологія перспективна, і в новому році ми почнемо тестувати її в Україні", – акцентував він.

Як передає мовник, про це свідчить нещодавній звіт у Bloomberg, в якому Frankenburg був названий серед чотирьох провідних високотехнологічних оборонних стартапів Європи.

На сайті Frankenburg зазначено, що компанія прагне здійснити революцію в системах наведення ракет, використовуючи програму ситуаційної обізнаності на основі штучного інтелекту.

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Bloomberg зазначає, що Салм, який донедавна обіймав посаду секретаря міністерства оборони Естонії, привів до компанії чотирьох генералів сил спеціального призначення. Відомо, що з Естонії до компанії приєдналися колишній керівник Сил оборони Мартін Херем і Вейко-Велло Палм, командир естонської дивізії і колишній начальник генерального штабу.

Передісторія:

  • На початку листопада 2024 року Міністерство оборони України повідомило, що Україна отримає до кінця 2024 року ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology для випробувань.
  • 16 листопада уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.

Естоніязброя
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