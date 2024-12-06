Білий дім пообіцяв Україні сотні тисяч снарядів і ракет до середини січня – ЗМІ

Білий дім розробив стратегію посилення військової позиції України – вона передбачає "лавиноподібне" надання зброї та військової техніки, а також нові масштабні санкції проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: 5 грудня радник із національної безпеки Джейк Салліван мав понад годинну зустріч з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

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Під час цієї зустрічі Салліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня.

США також обіцяють підтримати Україну через навчання нових військ на об'єктах за межами української території.

Крім того, найближчими тижнями Америка запровадить низку нових санкцій проти Росії.

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Видання акцентує, що такі дії США спрямовані на те, щоб ускладнити можливості Росії підтримувати воєнні дії і посилити позиції України за столом переговорів, які могли б закласти основу для майбутнього врегулювання.

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