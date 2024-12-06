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Зеленський підвищив у званні кількох генералів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 грудня 2024, 12:11
Зеленський підвищив у званні кількох генералів
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв чергові військові звання кільком командувачам родів військ та одному заступнику.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Так зокрема указами від 5 грудня військові звання присвоєно:

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– бригадного генерала полковнику Братішку Дмитру Володимировичу – командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України;

– генерал-майора бригадному генералу Скибюку Ігорю Анатолійовичу – командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ;

– військове звання генерал-майора бригадному генералу Трепаку Олександру Сергійовичу – командувачу Сил спеціальних операцій Збройних сил України;

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– бригадного генерала полковнику Паласу Миколі Дмитровичу – заступнику командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо: 6 грудня відзначається День Збройних сил України.

Збройні силинагородиЗеленський
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