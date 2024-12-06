Зеленський підвищив у званні кількох генералів
Президент Володимир Зеленський присвоїв чергові військові звання кільком командувачам родів військ та одному заступнику.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Так зокрема указами від 5 грудня військові звання присвоєно:
– бригадного генерала полковнику Братішку Дмитру Володимировичу – командувачу військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України;
– генерал-майора бригадному генералу Скибюку Ігорю Анатолійовичу – командувачу Десантно-штурмових військ ЗСУ;
– військове звання генерал-майора бригадному генералу Трепаку Олександру Сергійовичу – командувачу Сил спеціальних операцій Збройних сил України;
– бригадного генерала полковнику Паласу Миколі Дмитровичу – заступнику командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
Нагадаємо: 6 грудня відзначається День Збройних сил України.