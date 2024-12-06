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Путін прилетів до Мінська

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 грудня 2024, 13:11
Путін прилетів до Мінська
скриншот сервісу Flightradar

Російський правитель Володимир Путін прибув до Мінська для участі в засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня.

Джерело: державне інформагентство РБ "БелТА", моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: "БелТА" пише, що учасники засідання планують розглянути хід виконання основних напрямів реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки та підготовлену концепцію безпеки Союзної держави.

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За даними "Гаюна", борт Путіна Іл-96-300ПУ (RA-96025) здійснив посадку в національному аеропорту "Мінськ" о 13:42. Його літак супроводжували 2 винищувачі.

Літак вилетів із "Внуково" о 12:37 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD509. Разом із ним, як зазвичай, летів і борт-двійник під реєстраційним номером RA-96022.

Крім того, до Мінська вже прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев, і через них у центрі Мінська перекривають рух усіх видів транспорту.

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Попереднього разу Путін прилітав до Білорусі 23 травня 2024 року, і тоді провів ніч разом із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком у резиденції останнього на Мінському морі (там же, де 2023 року той зустрічався з Євгеном Пригожиним), зазначають аналітики "Гаюна".

ПутінБілорусь
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