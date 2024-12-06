Сирійські повстанці підійшли до важливого міста Хомс: тисячі людей почали виїжджати

Протягом останньої ночі тисячі людей втекли з міста Хомс у центрі Сирії, після того як повстанці, що виступають проти режиму Башара Асада, підійшли до нього впритул.

Джерело: Reuters

Деталі: Посилаючись групи військового моніторингу і місцевих жителів агентство пише, що тисячі людей втекли протягом ночі і вранці в п'ятницю. В мережі публікували відео із чергами машин, що намагалися виїхати з Хомса. Повстанці заявили, що захопили міста Талбіса і Растан, наблизившись до Хомса на відстань кількох кілометрів.

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Оперативний штаб повстанців закликав мешканців Хомса в інтернет-повідомленні до повстання, заявивши: "Ваш час настав".

Захоплення Хомса відрізало б Дамаск від узбережжя, де російські союзники Асада мають військово-морську базу і авіабазу.

Дані з syria.liveuamap.com

Моніторингова група Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великобританії, повідомила, що тисячі людей почали тікати з Хомса в ніч на четвер у напрямку середземноморських прибережних районів Латакії і Тартуса, опорних пунктів уряду.

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Керівник сирійського угруповання, яке веде широкомасштабний наступ, заявив що його група - колишня філія "Аль-Каїди", тепер відома як "Хайят Тахрір аш-Шам" - має на меті "розбудовувати Сирію" і повернути сирійських біженців з Лівану і Європи на батьківщину.

Reuters пище, що наразі Асаду намагаються допомогти нечисленні групи військових "Хезболли", що вночі відправилися з Лівану до Сирії.

Дослівно: "Сирійський військовий офіцер і два регіональні чиновники, близькі до Тегерана, також повідомили Reuters, що елітні сили підтримуваної Іраном "Хезболли" вночі перетнули кордон з Лівану і зайняли позиції в Хомсі".

Передісторія:

У четвер 5 грудня стало відомо, що сирійським повстанцям вдалося витіснили проурядові сили з важливого міста Хама і взяти його під свій контроль.