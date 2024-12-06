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Швеція і Данія замовили на понад 2 млрд євро БМП, частина з яких піде Україні

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 грудня 2024, 14:59
Швеція і Данія замовили на понад 2 млрд євро БМП, частина з яких піде Україні
фото: Dagens Nyheter

Швеція і Данія у п’ятницю, 6 грудня оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП, з яких 40 машин призначені для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Dagens Nyheter і Aftonbladet

Деталі: Стокольм і Копенгаген разом розмістили замовлення на шведські БМП CV 90 моделі MKIIIC від виробника Hägglunds на загальну суму 25 млрд шведських крон – понад 2,1 млрд євро.

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Данія замовляє 115 одиниць, а Швеція  – меншу кількість у доповнення до контракту, який уклала ще навесні, і який передбачає постачання загалом 50 машин. Вони мають замінити 50 старіших БМП, переданих Швецією Україні.

Також у контракті – 40 машин, замовлені одразу для України та спільно оплачені Данією і Швецією. 

"Ці інвестиції забезпечать більше шведських БМП для більшої безпеки Європи і зокрема України. Шведська оборонна індустрія – це унікальний і сильний актив у наших національних і колективних оборонних спроможностях", – прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон. 

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БМП, замовлені Данією, будуть надходити з виробництва у 2027-2030 роках і сформують "кістяк" механізованої бригади, яку Данія готує як елемент спільної оборони НАТО. 

Передісторія:

ШвеціяДаніядопомога Українізброя
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