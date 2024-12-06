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У Румунії анулювали результати першого туру виборів президента

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 6 грудня 2024, 16:02
У Румунії анулювали результати першого туру виборів президента
Ілюстративне фото: Getty Images

Конституційний суд Румунії визнав недійсними результати першого туру президентських виборів, що відбувся 1 грудня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: "Відповідно до ст. 146, пункту f конституції, анулюється весь виборчий процес з виборів президента Румунії, проведений на підставі постанови уряду № 756/2024 про встановлення дати виборів президента Румунії у 2024 році", – йдеться у рішенні суду.

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"Виборчий процес з виборів президента Румунії буде відновлено в повному обсязі, а уряд встановить нову дату виборів президента Румунії, а також нову календарну програму для проведення необхідних дій", – повідомив Конституційний суд.

Судді Конституційного суду ухвалили це рішення після термінової зустрічі в п'ятницю для консультацій, в контексті того, що до КС надійшла велика кількість нових запитів про скасування результатів президентських виборів.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.

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Перед цим Конституційний суд Румунії в понеділок, 2 грудня, визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Джорджеску.

У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі – на закордонних дільницях.

Цього тижня Джорджеску відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.

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