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ЗМІ: Зеленський 7 грудня поїде на церемонію відкриття Нотр-Даму, де буде Трамп

П'ятниця, 6 грудня 2024, 17:00
ЗМІ: Зеленський 7 грудня поїде на церемонію відкриття Нотр-Даму, де буде Трамп
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський нібито прийняв запрошення на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері, що пройде у суботу, та може зустрітися у Парижі з обраним президентом США Дональдом Трампом, який теж їде на захід.

Джерело: "Європейська правда"; AFP з посиланням на неназваного високопосадовця з України

Деталі: Співрозмовник повідомив журналістам, що Зеленський поїде до Парижа 7 грудня на церемонію відкриття Нотр-Даму після реставрації і, крім зустрічі з президентом Франції Макроном, може провести ще серію двосторонніх зустрічей – оскільки у Парижі в цей день будуть десятки лідерів. 

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"Президент України буде присутній на урочистостях з нагоди реставрації Собору Паризької Богоматері. Він зустрінеться з президентом Макроном. Можливі й інші зустрічі, зокрема з обраним президентом Дональдом Трампом, який також буде на події", – цитує агентство українського співрозмовника.

Єлисейський палац не розкривав журналістам списку високих гостей, проте відомо, що у Парижі чекають близько пів сотні перших осіб різних держав. Дональд Трамп публічно підтвердив свою участь.  

Макрон вже приїздив оглядати оновлений інтер’єр собору вранці 29 листопада, та неодноразово навідувався туди на різних етапах реставрації. 

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Квитки на богослужіння у відновленому після пожежі Соборі Паризької Богоматері, що пройдуть у перші дні після відкриття відновленого храму, розібрали менш як за дві години.

Нагадаємо, Володимир Зеленський цієї осені зустрічався з Трампом у Нью-Йорку, а після дня виборів провів з ним телефонну розмову.

Цього тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та майбутній радник з національної безпеки Майк Волтц зустрілися у Вашингтоні.

ЗеленськийФранціяТрамп
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