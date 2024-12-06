Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі, серед поранених – дитина

Російські окупаційні війська вдарили по Кривому Рогу: за попередніми даними є загиблі, серед постраждалих – дитина.

Джерело: ДСНС, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "У Кривому Розі, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю".

Деталі: За попередніми даними, у місті пошкоджена адмінбудівля. Першочергово повідомлялося про одного загиблого, Лисак зазначав, що серед постраждалих – 6-річна дитина. Хлопчик – у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пізніше керівник ОВА написав, що в місті – двоє загиблих, але потім прибрав цю частину повідомлення.

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Оновлено: Згодом рятувальники повідомили про 2 загиблих, ще 16 постраждали (з них 1 дитина). Під завалами ймовірно перебуває 1 особа.

Зруйновано триповерхову будівлю, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

У людей різані та забійні рани, осколкові поранення. Всім надається необхідна меддопомога, додав Лисак.

Оновлено о 23:04: Офіс генпрокурора повідомив, що відомо про двох загиблих. 17 людей постраждали, серед яких 6-річний хлопчик.

фото ова

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму та закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.