Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі, серед поранених – дитина
Російські окупаційні війська вдарили по Кривому Рогу: за попередніми даними є загиблі, серед постраждалих – дитина.
Джерело: ДСНС, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "У Кривому Розі, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю".
Деталі: За попередніми даними, у місті пошкоджена адмінбудівля. Першочергово повідомлялося про одного загиблого, Лисак зазначав, що серед постраждалих – 6-річна дитина. Хлопчик – у лікарні в стані середньої тяжкості.
Пізніше керівник ОВА написав, що в місті – двоє загиблих, але потім прибрав цю частину повідомлення.
Оновлено: Згодом рятувальники повідомили про 2 загиблих, ще 16 постраждали (з них 1 дитина). Під завалами ймовірно перебуває 1 особа.
Зруйновано триповерхову будівлю, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
У людей різані та забійні рани, осколкові поранення. Всім надається необхідна меддопомога, додав Лисак.
Оновлено о 23:04: Офіс генпрокурора повідомив, що відомо про двох загиблих. 17 людей постраждали, серед яких 6-річний хлопчик.
Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму та закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.