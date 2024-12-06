Ситуація на фронті залишається напруженою: з початку доби уже 119 зіткнень

На фронті від початку доби відбулось 119 бойових зіткнень захисників з російськими окупантами, найбільше на Покровському (32 атаки) та Курахівському (30 атак) напрямках.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися вглиб території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

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На цей час кількість бойових зіткнень складає 119. Найактивніше ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках".

Деталі: На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції підрозділів ЗСУ в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані, на даний час триває два боєзіткнення.

П’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Лозова, Загризове та Западне, чотири боєзіткнення продовжуються.

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На Лиманському напрямку ворог намагається просунутися поблизу Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває два.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили 5 штурмових дій поблизу Білої Гори та Ступочок, бої тривають у двох локаціях.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка, де наші захисники відбили дві атаки, ще два боєзіткнення триває.

Ворог атакує українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 32 атаки в районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Жовтого та Чумацького. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, 11 боєзіткнень триває.

Напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби противник атакував 30 разів. Намагався просунутися поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього, на даний час тривають бої у 11 локаціях.

На Времівському напрямку захисники відбили сім атак в районах Успенівки, Костянтинопольського, Успенівки, Роздольного, Новодарівки та Новосілки. П’ять боєзіткнень тривають досі.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили ворожий штурм в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку одна атака загарбників успіху не мала.

На Курщині з початку доби загарбник 13 разів переходив до атакувальних дій, бої тривають.