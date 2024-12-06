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Біля кордону з Україною в Румунії виявили тіла двох загиблих чоловіків

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 грудня 2024, 18:11
Біля кордону з Україною в Румунії виявили тіла двох загиблих чоловіків
фото румунських рятувальників

У Румунії зафіксували два трагічні випадки: у горах загинув українець, який незаконно перетнув кордон, ще одне тіло громадянина України виявили в річці Тиса.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За інформацією, яку українським прикордонникам надали представники Прикордонної поліції Румунії (дані надійшли ввечері 4 грудня), в горах загинув чоловік, який незаконно перетнув кордон з України. Його тіло виявили румунські рятувальники за 200 метрів від кордону, при ньому були документи, в яких зазначалося, що це громадянин України 1995 року народження.

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Чоловік разом з двома іншими особами здійснив незаконний перетин державного кордону на одній з гірських ділянок в Івано-Франківській області. Однак, не розрахував свої сили та, ймовірно, помер від підвищення тиску та переохолодження. Точну причину смерті встановить експертиза.

Його супутники звернулися за допомогою до рятувальних служб Румунії.

Румунські гірські рятувальники оприлюднили інформацію про хід цієї операції. Вони відзначили, що вона була складною та тривалою: через сніг товщиною пів метра, туман, мороз до – 11 градусів та складний рельєф.

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У порятунку громадян України були задіяні 2 групи, які піднімалися на гору з різних боків. Через негоду авіацію тривалий час не було можливості застосувати. Вся операція тривала близько 22 годин.

 

Крім цього, 6 грудня прикордонники Мукачівського загону отримали інформацію від румунських колег, що ті виявили у річці Тиса тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді. Потопельника виявили у районі населеного пункту Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія), що навпроти населеного пункту Грушово (Україна).

Наразі особа загиблого встановлюється.

Дослівно ДПСУ: "Нагадуємо, що з початку воєнного стану в Україні зафіксовано вже близько 50 фактів загибелі чоловіків під час незаконного перетинання державного кордону.

Вчергове звертаємо увагу громадян на небезпеку та застерігаємо від спроб незаконного перетинання державного кордону".

Прикордонна службаРумуніяухилянти
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