В ДБР проводять службове розслідування щодо проживання першого заступника директора в елітній квартирі

Державне бюро розслідувань проводить службове розслідування щодо першого заступника директора Олександра Удовиченка – фігуранта журналістського розслідування Hromadske, в якому йдеться, що він живе в незадекларованій елітній квартирі в Києві.

Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на запит "Української правди"

Дослівно з документа: "Управління внутрішнього контролю здійснює службове розслідування стосовно першого заступника Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка, яке на цей час триває".

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Деталі: Жодних деталей щодо перебігу службового розслідування в ДБР не повідомили.

Після публікації журналістами Hromadske розслідування Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя Удовиченка.

Представники ДБР у відповідь на запит УП поінформували, що станом на 2 грудня до Управління внутрішнього контролю ДБР від НАЗК не надходило інформації щодо відповідного моніторингу.

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