В ДБР проводять службове розслідування щодо проживання першого заступника директора в елітній квартирі
Державне бюро розслідувань проводить службове розслідування щодо першого заступника директора Олександра Удовиченка – фігуранта журналістського розслідування Hromadske, в якому йдеться, що він живе в незадекларованій елітній квартирі в Києві.
Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на запит "Української правди"
Дослівно з документа: "Управління внутрішнього контролю здійснює службове розслідування стосовно першого заступника Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка, яке на цей час триває".
Деталі: Жодних деталей щодо перебігу службового розслідування в ДБР не повідомили.
Після публікації журналістами Hromadske розслідування Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя Удовиченка.
Представники ДБР у відповідь на запит УП поінформували, що станом на 2 грудня до Управління внутрішнього контролю ДБР від НАЗК не надходило інформації щодо відповідного моніторингу.
Передісторія:
- В червні 2024 року журналісти Нromadske зʼясували, що перший заступник начальника ДБР Олександр Удовиченко живе в апартаментах вартістю 900 тисяч доларів в елітному житловому комплексі Києва Regent Hill, але в його декларації немає згадки про цю нерухомість.
- В липні Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо Удовиченка.