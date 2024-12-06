У МЗС занепокоєні, що РФ може захопити природні ресурси, які посилять КНДР та Іран

Україна занепокоєна, що в разі подальшого просування російські війська можуть захопити критично важливі природні ресурси, що посилить не тільки Росію, а й режими в Північній Кореї та Ірані.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого

Пряма мова: "Про ресурси. Це дуже важлива тема, тому що російська війна по суті є колоніальною. Росія намагається не тільки знищити Україну як націю і як державу, а й захопити її природні ресурси. Це дуже колоніальний підхід".

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Деталі: За його словами, саме так поводиться РФ щоразу, коли приходять на окуповану територію України або захоплює нове родовище українських природних ресурсів.

Пряма мова: "Вони негайно починають по суті грабувати. І ми занепокоєні тим, що якщо вони продовжать наступати, то також можуть захопити деякі з дуже важливих критичних ресурсів, що посилить не тільки Росію, а й режими в Північній Кореї та Ірані. Що, знову ж таки, становитиме пряму загрозу безпеці для інтересів США на Близькому Сході і в Тихоокеанському регіоні, тому що деякі з цих ресурсів справді дуже важливі, як уран і титан".