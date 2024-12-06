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Росіяни атакували Запоріжжя: 10 людей загинули, 24 травмовані

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 грудня 2024, 19:58
Росіяни атакували Запоріжжя: 10 людей загинули, 24 травмовані
Наслідки атаки. Фото - Запорізька ОВА

Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя, відомо про 10 загиблих та 24 поранених.

Джерело: Запорізька ОВА та міська рада, Офіс генпрокурора

Деталі: Близько 18:00 у місті пролунали вибухи. Голова ОВА Іван Федоров згодом повідомив, що внаслідок атаки ворога на Запорізьку область є поранені, палає СТО.

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В деяких громадах проблеми з електроенергією.

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Пізніше місцева влада повідомила про 7 загиблих людей.

Згодом Федоров повідомив, що у постраждалих осколкові поранення та травми голови, серед них діти.

О 19:26 голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до 9. Також 6 людей постраждали, серед них діти 4 та 11 років.

За даними Офісу генпрокурора, удар вщент зруйнував авторемонтний комплекс, пошкодив магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру. 

 
фото - запорізька обласна прокуратура
 
фото - запорізька обласна прокуратура

Також правоохоронці повідомили, що кількість поранених зросла до 17.

О 20:27 в міськраді повідомили про 19 поранених, хлопець 23 років у дуже важкому стані.

Оновлено о 20:52: У Нацполіції уточнили, що окупанти завдали двох ударів – по Запоріжжю та Запорізькому районі. Перший удар був по житловому району міста. Другий – по відкритій ділянці на території Запорізького району.

Пізніше повідомили, що кількість поранених зросла до двадцяти. Серед них чотиримісячна дівчинка.

Станом на 22:07 в МВС повідомили, що кількість загиблих унаслідок авіаудару по місту зросла до 10. Травмовано 22 людини.

О 22:16 Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 24. 

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