Росіяни атакували Запоріжжя: 10 людей загинули, 24 травмовані
Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя, відомо про 10 загиблих та 24 поранених.
Джерело: Запорізька ОВА та міська рада, Офіс генпрокурора
Деталі: Близько 18:00 у місті пролунали вибухи. Голова ОВА Іван Федоров згодом повідомив, що внаслідок атаки ворога на Запорізьку область є поранені, палає СТО.
Росіяни атакували Запоріжжя: семеро людей загинули— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 6, 2024
Фото - Запорізька ОВА та міська рада pic.twitter.com/aCP9qD2mFH
В деяких громадах проблеми з електроенергією.
Пізніше місцева влада повідомила про 7 загиблих людей.
Згодом Федоров повідомив, що у постраждалих осколкові поранення та травми голови, серед них діти.
О 19:26 голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до 9. Також 6 людей постраждали, серед них діти 4 та 11 років.
За даними Офісу генпрокурора, удар вщент зруйнував авторемонтний комплекс, пошкодив магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру.
Також правоохоронці повідомили, що кількість поранених зросла до 17.
О 20:27 в міськраді повідомили про 19 поранених, хлопець 23 років у дуже важкому стані.
Оновлено о 20:52: У Нацполіції уточнили, що окупанти завдали двох ударів – по Запоріжжю та Запорізькому районі. Перший удар був по житловому району міста. Другий – по відкритій ділянці на території Запорізького району.
Пізніше повідомили, що кількість поранених зросла до двадцяти. Серед них чотиримісячна дівчинка.
Станом на 22:07 в МВС повідомили, що кількість загиблих унаслідок авіаудару по місту зросла до 10. Травмовано 22 людини.
О 22:16 Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 24.