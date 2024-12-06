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Канада хоче передати Україні частину вогнепальної зброї, яку заборонила в себе

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 6 грудня 2024, 19:22
Канада хоче передати Україні частину вогнепальної зброї, яку заборонила в себе
прапор Канади, фото: pexels

Уряд Канади обговорює з Україною можливість відправки частини вогнепальної зброї, на використання якої наклав заборону, аби вона допомогла стримувати Росію на полі бою.

Джерело: "Європейська правда", АР

Деталі: Міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан оголосив про заборону ще 324 різновидів вогнепальної зброї у продовження заборони 1500 марок і моделей зброї у травні 2020 року.

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"Це означає, що ця зброя більше не може бути використана", – сказав Леблан, додавши, що їй місце на полі бою, а не в руках мисливців чи спортивних стрільців.

Перелік забороненої вогнепальної зброї в Канаді вирішили розширити на тлі занепокоєнь громадськості тим, що первинна заборона не врахувала багато штурмових видів зброї.

Канадський міністр оборони Білл Блер заявив, що Оттава звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких зразках зброї.

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"Кожна допомога, яку ми можемо запропонувати українцям, – це крок до їхньої перемоги", – сказав Блер.

Наразі невідомо, коли заборона буде повністю впроваджена й коли Україна зможе отримати частину вилученої зброї. Федеральний уряд Канади наразі веде переговори з місцевою владою щодо викупу забороненої зброї у приватних власників.

Нагадаємо, Канада у вересні анонсувала новий пакет військової допомоги для України, у який увійшли авіаційні ракети, стрілецька зброя та елементи техніки.

Також канадська влада не обмежує Україну у застосуванні переданої зброї по території Росії.

КанадаУкраїназброя
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