Макрон 7 грудня прийме Трампа і Зеленського перед відкриттям Нотр-Даму

Зеленський і Макрон на зустрічі у Києві в червні 2022 року. Фото - Alexey Furman/Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу, 7 грудня, прийме президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа в Єлисейському палаці.

Джерело: інформацію пресслужба французького лідера поширила ввечері в пʼятницю, 6 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: У Єлисейському палаці заявили, що Макрон прийме обраного президента США Дональда Трампа, а потім – Зеленського, після чого вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.

Реклама:

Зустріч французького президента з Трампом відбудеться о 17:00 за Києвом, а з Володимиром Зеленським – о 18:00.

Там не уточнили, чи запланована зустріч між Трампом і Зеленським, про що раніше писали ЗМІ – чи у двосторонньому, чи у тристоронньому форматі за участі лідера Франції.

Раніше Трамп публічно підтвердив участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері, куди також запросили близько пів сотні перших осіб різних держав.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, Володимир Зеленський цієї осені зустрічався з Трампом у Нью-Йорку, а після дня виборів провів з ним телефонну розмову.

Цього тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та майбутній радник з національної безпеки Майк Волтц зустрілися у Вашингтоні.