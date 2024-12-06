Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня
Увечері 6 грудня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України з південного напрямку.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 21:25 повідомили про загрозу дронів для Херсонської та Миколаївської областей.
О 21:47 з'явились дані про безпілотники з Херсонщини на Дніпропетровщину.
О 21:53 стало відомо про дрони з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
О 22:11 повідомили, що "Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ; нова група "Шахедів" з Херсонщини прямує на Миколаївщину; група "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсує на Одещину.
О 22:41 військові попередили про:
- "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород;
- групу "Шахедів" у центрі Миколаївщини курсом на захід;
- групу "Шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід;
- нову групу "Шахедів" з Чорного моря, яка наближається до Одещини, в районі Затоки.
О 23:19 повідомили про:
- "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід;
- групу "Шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини курсом на північ;
- групу "Шахедів" на півночі Одещини, яка рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід;
- "Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід.
О 23:40 стало відомо про:
- "Шахеди" на півночі Полтавщини - курсом на Сумщину;
- "Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину;
- групу "Шахедів" у центрі Одещини - курс на південь;
- групу "Шахедів" на півночі Одещини - курс на Вінниччину.
Окремо військові попередили про "Шахеди" на Умань зі сходу. О 23:53 тривогу оголосили на Київщині.