Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня

Увечері 6 грудня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:25 повідомили про загрозу дронів для Херсонської та Миколаївської областей.

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О 21:47 з'явились дані про безпілотники з Херсонщини на Дніпропетровщину.

О 21:53 стало відомо про дрони з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

О 22:11 повідомили, що "Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ; нова група "Шахедів" з Херсонщини прямує на Миколаївщину; група "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсує на Одещину.

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О 22:41 військові попередили про:

"Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород;

групу "Шахедів" у центрі Миколаївщини курсом на захід;

групу "Шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід;

нову групу "Шахедів" з Чорного моря, яка наближається до Одещини, в районі Затоки.

О 23:19 повідомили про:

"Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід;

групу "Шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини курсом на північ;

групу "Шахедів" на півночі Одещини, яка рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід;

"Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід.

О 23:40 стало відомо про:

"Шахеди" на півночі Полтавщини - курсом на Сумщину;

"Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину;

групу "Шахедів" у центрі Одещини - курс на південь;

групу "Шахедів" на півночі Одещини - курс на Вінниччину.

Окремо військові попередили про "Шахеди" на Умань зі сходу. О 23:53 тривогу оголосили на Київщині.