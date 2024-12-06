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Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 грудня 2024, 23:53
Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня
Фото - Getty Images

Увечері 6 грудня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:25 повідомили про загрозу дронів для Херсонської та Миколаївської областей.

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О 21:47 з'явились дані про безпілотники з Херсонщини на Дніпропетровщину.

О 21:53 стало відомо про дрони з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

О 22:11 повідомили, що "Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ; нова група "Шахедів" з Херсонщини прямує на Миколаївщину; група "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсує на Одещину.

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О 22:41 військові попередили про:

  • "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород;
  • групу "Шахедів" у центрі Миколаївщини курсом на захід;
  • групу "Шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід;
  • нову групу "Шахедів" з Чорного моря, яка наближається до Одещини, в районі Затоки.

О 23:19 повідомили про:

  • "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід;
  • групу "Шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини курсом на північ;
  • групу "Шахедів" на півночі Одещини, яка рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід;
  • "Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід.

О 23:40 стало відомо про:

  • "Шахеди" на півночі Полтавщини - курсом на Сумщину;
  • "Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину;
  • групу "Шахедів" у центрі Одещини - курс на південь;
  • групу "Шахедів" на півночі Одещини - курс на Вінниччину.

Окремо військові попередили про "Шахеди" на Умань зі сходу. О 23:53 тривогу оголосили на Київщині.

повітряна тривогаШахедвійна
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