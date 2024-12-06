Центр страткомунікацій від Мінкульту очолив політконсультант, який підтримував Медведчука

Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" і призначило виконувачем обов'язків директора політконсультанта Сергія Бикова, який раніше підтримував поплічника Путіна в Україні Віктора Медведчука.

Джерело: наказ №884 на сайті МКСК, "Детектор медіа", Texty.org

Деталі: Міністерство культури наказом від 6 грудня перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на державну установу "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".

Реклама:

Призначений виконувачем обов'язків директора Биков, до листопада 2024 року працював заступником начальника управління стратпланування та комунікацій та начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа Міністерства молоді та спорту.

Пряма мова Бикова: "Один з перших кроків - це аудит роботи Центру за попередній період. Загальний напрям роботи Центру не змінюється, він визначений в нас стратегією: ми маємо зрештою сформувати ефективну політику "єдиного голосу", щоб усім було зрозуміло, що робить влада, для чого щось робить влада, щоб влада була зрозуміла людям, громадянському суспільству, щоб була відкритою - це все є основна мета роботи Центру. і ми будемо продовжувати чинні проєкти, які реалізує Центр зараз".

За словами Бикова, Центр стратомунікацій та інформаційної політики, який очолює зараз Ігор Соловей, є "однією з редакцій "Укрінформу"".

РЕКЛАМА:

Биков після революції Гідності у ЗМІ виступав із тезами на користь кума російського лідера Віктора Медведчука, якого у 2022 році обміняли на військовополонених із "Азовсталі", та відкрито підтримував держзрадника. Зокрема, наголошував, що замість співпраці з ЄС та НАТО потрібно втілювати "мирний план Медведчука".

Сам Биков навіть називав революцію Гідності "державним переворотом".

За даними Texty.org, Биков пов'язаний із медійниками, яких підозрюють у роботі на користь Медведчука і Росії.

Крім того, його нове призначення розкритикували журналісти та медійники в соцмережах.

Водночас, наразі на Facebook-сторінці політконсультанта вказано, що він працював в Офісі президента.