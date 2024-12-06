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ЗМІ: У Києві зник безвісти боєць РДК та ексофіцер ФСБ Богданов

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 грудня 2024, 23:25
ЗМІ: У Києві зник безвісти боєць РДК та ексофіцер ФСБ Богданов
Фото з Facebook-сторінки Іллі Богданова

Правоохоронці Києва розшукують засновника ресторану корейської кухні "Пян-Се", бійця Російського добровольчого корпусу Іллю Богданова.

Джерело: коментар ГУ Нацполіції Києва "Суспільному"

Дослівно: "Ілля Богданов перебуває у розшуку за Святошинським управлінням поліції. Звернення надійшло до поліції 20 листопада. Він вважається зниклим безвісти".

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Деталі: Про зникнення Богданова напередодні повідомляли у соцмережах: зазначалося, що востаннє Богданова бачили 12 листопада цього року в його ресторані.

18 жовтня у Києві горів ресторан корейської кухні "Пян-Се". Тоді, на думку Богданова, "ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само, як палять автомобілі військовослужбовців". Але згодом у ДСНС встановили, що займання сталося внаслідок короткого замикання.

Довідка:

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  • Богданов народився у 1988 році у Владивостоці.
  • Після закінчення у 2010 році юридичного факультету Хабаровського прикордонного інституту ФСБ Росії Богданов брав участь у військовій операції на території Дагестану. Згодом перевівся у прикордонне управління ФСБ по Приморському краю.
  • У 2014 році Богданов перейшов на український бік та долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України "Донбас". Згодом, вже у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.
  • Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Богданов долучився до Російського добровольчого корпусу.
  • За період перебування Іллі Богданова в Україні повідомлялося про кілька спроб його викрадення та вбивства. Зокрема, у листопаді 2016 року тодішній голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники спецслужби звільнили Богданова, якого викрали з метою передачі на територію Росії та подальшого вбивства.

війнаФСБ
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