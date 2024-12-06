ЗМІ: У Києві зник безвісти боєць РДК та ексофіцер ФСБ Богданов

Правоохоронці Києва розшукують засновника ресторану корейської кухні "Пян-Се", бійця Російського добровольчого корпусу Іллю Богданова.

Джерело: коментар ГУ Нацполіції Києва "Суспільному"

Дослівно: "Ілля Богданов перебуває у розшуку за Святошинським управлінням поліції. Звернення надійшло до поліції 20 листопада. Він вважається зниклим безвісти".

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Деталі: Про зникнення Богданова напередодні повідомляли у соцмережах: зазначалося, що востаннє Богданова бачили 12 листопада цього року в його ресторані.

18 жовтня у Києві горів ресторан корейської кухні "Пян-Се". Тоді, на думку Богданова, "ресторан підпалили як ветеранський бізнес так само, як палять автомобілі військовослужбовців". Але згодом у ДСНС встановили, що займання сталося внаслідок короткого замикання.

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