Генштаб: Найбільше боїв за добу відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

На фронті від початку доби 6 грудня відбулось 163 боїв, на Курахівському та Покровському напрямках найгарячіша ситуація.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 6 грудня

Дослівно: "З початку доби відбулося 163 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних (2 ракети), сім авіаційних ударів (зокрема, задіяв 13 КАБ) та 512 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3270 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: Поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані на Харківському напрямку росіяни п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів, отримали відсіч.

Дев’ять разів ворог атакував укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного. На цей час триває два боєзіткнення.

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Чернещина, Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Торське та Терни за минулий день на Лиманському напрямку 14 разів штурмували російські війська. Атаки відбиті.

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Поблизу Білої Гори та Ступочок невдачею завершились три спроби загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку загарбник впродовж дня загалом здійснив 44 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Жовтого та Чумацького.

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 35 атак. Терористи намагалися просунутися в районах Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього.

Триває шість боєзіткнень на Времівському напрямку, всього дотепер агресор 20 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Успенівки, Костянтинопольського, Роздольного, Новодарівки та Новосілки.

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито три ворожі атаки, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області, точаться запеклі бої, українські захисники завдають відчутних втрат російській загарбницькій армії.