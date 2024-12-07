По громаді Сумщини росіяни вдарили касетними снарядами, поранили людину

руйнування на Сумщині через російські обстріли, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 34 обстріли Сумської області, одну з громад обстріляли з РСЗВ касетними снарядами, поранили цивільну особу.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 148 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Миропільській громаді був обстріл з РСЗВ касетними снарядами (з осколково-фугасними касетними бойовими елементами), 90 вибухів. Внаслідок обстрілу поранена цивільна особа, пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення.

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, скинув вибухові пристрої з БпЛА – 17 вибухів.

Білопільську громаду росіяни атакували з артилерії, мінометів, також скинув вибухові пристрої з БпЛА – 21 вибух.

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По Середино-Будській громаді з території РФ завдали удар FPV-дронами, 3 вибухи.

У Дружбівській громаді теж зафіксували удар FPV-дронами, 4 вибухи.

У Великописарівській громаді ворожий FPV-дрон пошкодив приватний житловий будинок. Також ця громада зазнала мінометного обстрілу.

На територію Есманьської громади росіяни скинули 2 міни.