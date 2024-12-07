У війні проти України РФ втратила ще 1300 військових

Генштаб ЗСУ оновив дані про російські втрати у війні проти України, минулої доби армія РФ втратила ще 1300 військових і два засоби ППО.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:

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