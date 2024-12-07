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У війні проти України РФ втратила ще 1300 військових

Ольга Глущенко Субота, 7 грудня 2024, 07:48
У війні проти України РФ втратила ще 1300 військових
ілюстративне фото Генштабу

Генштаб ЗСУ оновив дані про російські втрати у війні проти України, минулої доби армія РФ втратила ще 1300 військових і два засоби ППО.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 751910 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 9514 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17) од,
  • артилерійських систем – 21055 (+12) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 1022 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19) од,
  • крилатих ракет ‒ 2857 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3633 (+0) од.

втрати у війніРосіявійна
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