У війні проти України РФ втратила ще 1300 військових
Субота, 7 грудня 2024, 07:48
Генштаб ЗСУ оновив дані про російські втрати у війні проти України, минулої доби армія РФ втратила ще 1300 військових і два засоби ППО.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 751910 (+1300) осіб,
- танків ‒ 9514 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17) од,
- артилерійських систем – 21055 (+12) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 1022 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19) од,
- крилатих ракет ‒ 2857 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49) од,
- спеціальної техніки ‒ 3633 (+0) од.