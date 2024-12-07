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Росіяни атакували 14 безпілотниками, з них половина збиті

Роман ПетренкоСубота, 7 грудня 2024, 08:53
Росіяни атакували 14 безпілотниками, з них половина збиті
фото: ПС

У небі України в ніч на 7 грудня збито 7 ворожих БпЛА з 14 запущених росіянами, ще один з них полетів у напрямку Росії.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Відомо, що росіяни атакували з Приморсько-Ахтарська.

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ППО працювала у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

Окрім семи збитих, ще шість безпілотників локаційно втрачено та один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ.

Повітряні сили ЗСУППОбезпілотники
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