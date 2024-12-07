Росіяни атакували 14 безпілотниками, з них половина збиті
Субота, 7 грудня 2024, 08:53
У небі України в ніч на 7 грудня збито 7 ворожих БпЛА з 14 запущених росіянами, ще один з них полетів у напрямку Росії.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Відомо, що росіяни атакували з Приморсько-Ахтарська.
Реклама:
ППО працювала у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.
Окрім семи збитих, ще шість безпілотників локаційно втрачено та один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ.