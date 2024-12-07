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Командувач ВМС показав полювання на ворога у Чорному морі

Роман ПетренкоСубота, 7 грудня 2024, 09:17
Командувач ВМС показав полювання на ворога у Чорному морі
скриншот

Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив відео, як морські безпілотники атакують цілі окупантів.

Джерело: Неїжпапа у Facebook

Пряма мова Неїжпапи: "Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях.

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Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди".

Чорне морекораблібезпілотники
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