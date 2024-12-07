Командувач ВМС показав полювання на ворога у Чорному морі
Субота, 7 грудня 2024, 09:17
Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив відео, як морські безпілотники атакують цілі окупантів.
Джерело: Неїжпапа у Facebook
Пряма мова Неїжпапи: "Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях.
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Знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди".
Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа оприлюднив відео, як морські безпілотники атакують цілі окупантів. pic.twitter.com/DlMjhNGNFa— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 7, 2024РЕКЛАМА: