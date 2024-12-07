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Шольц після розмови з Трампом: Ми зможемо виробити стратегію щодо України

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 7 грудня 2024, 09:35
Шольц після розмови з Трампом: Ми зможемо виробити стратегію щодо України
шольц, фото: getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що з майбутнім президентом США Дональдом Трампом можливо буде домовитися про спільну стратегію щодо російсько-української війни.

Джерело: Spiegel, "Європейська правда"

Деталі: Шольц зазначив, що вже мав грунтовну телефонну розмову з Трампом, а також підтримується прямий контакт з командою Трампа, що буде відповідати за безпекову політику.

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"Я впевнений, що ми зможемо виробити спільну стратегію щодо України", – сказав канцлер. 

На питання про те, чи можливо Україні доведеться погоджуватись на територіальні поступки задля припинення бойових дій, Шольц сказав, що нічого не може вирішуватися "через голову" українців. 

Нагадаємо, Шольц після нещодавнього візиту в Київ повторив, що не змінив свою позицію щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus.

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У Києві Шольц оголосив, що протягом грудня від Німеччини надійде шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard.

ШольцТрампЗеленськийвійна
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