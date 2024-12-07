Друга партія F-16 від Данії вже в Україні – Зеленський
Субота, 7 грудня 2024, 10:19
Президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія літаків F-16 від Данії вже прибула в Україну.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію.
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Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети й рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор.
Метте, дякую тобі, твоїй команді та всьому данському народові!".