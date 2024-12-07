Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Друга партія F-16 від Данії вже в Україні – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 7 грудня 2024, 10:19
Друга партія F-16 від Данії вже в Україні – Зеленський
Фото ілюстративне Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія літаків F-16 від Данії вже прибула в Україну.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію.

Реклама:

Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети й рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор.

Метте, дякую тобі, твоїй команді та всьому данському народові!".

Даніядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Більша частина енергоблоків АЕС України знизили потужність через ракетну атаку РФ

Повітряні сили про масовану атаку РФ: збили 161 ворожу ціль, ефективно працювали F-16

В Сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію

"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла через масовану атаку на енергетику

Лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа – ЗМІ

США надають Україні новий пакет допомоги на $500 млн  

Усі новини...
У Конотопі пролунав вибух до оголошення тривоги – мер
Росіяни атакували 14 безпілотниками, з них половина збиті
Україну накриють зимові дощі з мокрим снігом
На Запоріжжі оголосили жалобу
Останні новини
13:51
У Брюсселі заснували Коаліцію жінок-лідерок для підтримки миру та демократії
13:50
Уряд звільнив главу інституту нацпам'яті Дробовича
13:48
документЗасуджений за держзраду прикордонник з Волині просить видати його Росії
13:43
Маск хоче перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто
13:34
фотоНа Донеччині військовий посадовець змушував підлеглих працювати на свою родину й забирав виплати
13:28
В команді Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб стримати ядерну програму – WSJ
13:24
Освітня обмудсменка пропонує дозволити залишати деяких учнів на другий рік без згоди батьків
13:20
СБУ запустила чатбот "Спали ФСБешника": туди можна здавати вербувальників
13:18
Світові продажі електромобілів досягли рекордного рівня
13:10
доповнено, фото Росіяни атакували об’єкти енергетики на Львівщині та Івано-Франківщині: є влучання
Усі новини...
Реклама:
Реклама: