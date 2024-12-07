Окупанти вдарили по вугільному підприємству біля Покровська, поранили працівників
Субота, 7 грудня 2024, 10:59
У п’ятницю зафіксовано влучання трьох FPV-дронів на територію вугільного підприємства, що розташоване у селі Котлине Покровської громади на Донеччині, є поранені.
Джерело: Покровська МВА
Деталі: Унаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення: водій КрАЗу 1988 р.н. має закритий перелом лівого передпліччя та охоронець 1966 р.н. – осколкові поранення спини та лівого стегна.
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Крім того, пошкоджено електричний трансформатор 16 мВт та вантажний автомобіль.
За даними влади, підприємство продовжує працювати у штатному режимі, електропостачання відновлено.