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Окупанти вдарили по вугільному підприємству біля Покровська, поранили працівників

Роман ПетренкоСубота, 7 грудня 2024, 10:59
Окупанти вдарили по вугільному підприємству біля Покровська, поранили працівників
фото: deepstatemap

У п’ятницю зафіксовано влучання трьох FPV-дронів на територію вугільного підприємства, що розташоване у селі Котлине Покровської громади на Донеччині, є поранені.

Джерело: Покровська МВА

Деталі: Унаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення: водій КрАЗу 1988 р.н. має закритий перелом лівого передпліччя та охоронець 1966 р.н. – осколкові поранення спини та лівого стегна.

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Крім того, пошкоджено електричний трансформатор 16 мВт та вантажний автомобіль.

За даними влади, підприємство продовжує працювати у штатному режимі, електропостачання відновлено.

обстрілДонецька область
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