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Уряд Грузії заявив про затримання уночі пів сотні протестувальників

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 7 грудня 2024, 11:43
Уряд Грузії заявив про затримання уночі пів сотні протестувальників
скриншот з відео

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що за підсумками розгону акції протесту на проспекті Руставелі в ніч з п’ятниці на суботу затримали 48 осіб.

Джерело: "Ехо Кавказу" і "Новости Грузия", "Європейська правда"

Деталі: В МВС заявили, що затримали загалом 48 осіб за статтями адміністративного кодексу про "дрібне хуліганство" і "непокору поліції".

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ЗМІ повідомляють, що серед затриманих – журналіст опозиційного телеканалу "Мтаварі" Бека Коршиа, його затримали, коли той йшов від парламенту однією з сусідніх вулиць вже після розгону на проспекті Руставелі.

Затриманого депутата "Коаліції за зміни" Цотне Коберідзе після затримання відпустили, оскільки формально він досі залишається депутатом і має імунітет. Коберідзе каже, що під час затримання його ображали і били, але згодом у поліції поводились адекватно. 

Також повідомляють, що серед затриманих – колишній міністр економіки Зураб Алавідзе і його син.

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В МВС пояснили розгін протесту агресивними діями протестувальників, які обстрілювали поліцію феєрверками і кидались камінням. 

Омбудсмен Грузії заявляє, що до початку силового розгону акція була мирною і підстав для втручання у свободу зібрання не було. 

У Грузії, як відомо, з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції.

Президенти балтійських держав і Польщі у пʼятницю виступили зі спільною заявою, у якій висловили підтримку європейським прагненням грузинського народу та закликали владу припинити застосування сили проти протестувальників.

Спільну заяву опублікували також очільники МЗС Польщі, Німеччини та Франції, у ній вони висловили жаль через рішення влади Грузії щодо паузи у євроінтеграції та засудили переслідування прозахідних протестувальників.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції". Також радимо ознайомитись із поглядом на протести з Тбілісі.

Грузіямітинги
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