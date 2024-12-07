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У Сирії повстанці заявили про контроль міста Дараа, знесли пам’ятник Асаду

Роман ПетренкоСубота, 7 грудня 2024, 13:10
У Сирії повстанці заявили про контроль міста Дараа, знесли пам’ятник Асаду
скриншот

Сирійські повстанці заявили про контроль над південним містом Дараа та знесли там пам'ятник колишньому президенту Сирії Хафезу аль-Асаду, батьку Башара Асада.

Джерело: Reuters, "Радіо Свобода"

Деталі: Відео верифікувала агенція Reuters. На ньому видно, як повстанці святкують на головній площі Дараа, а також зносять пам'ятник.

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Тим часом сирійські військові заявили, що завдають авіаударів по Хамі і Хомсу та підкріплюються на цьому фронті. Вони також заявили, що передислоковуються навколо Дараа і Сувейди, не визнаючи їх захоплення повстанцями.

Зазначається, що AFP з посиланням на Сирійську наглядову раду з прав людини (SOHR) підтверджує перехід 90% території провінції Дарии й самого міста під контроль повстанців.

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Сирія
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