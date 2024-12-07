Президентка Грузії вирушила до Парижа

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка стала на бік проєвропейських протестувальників та опозиції, у суботу перебуватиме з візитом у Франції.

Джерело: SOVA, цитуючи пресслужбу Зурабішвілі, "Європейська правда"

Деталі: В Адміністрації президента повідомили, що Саломе Зурабішвілі вирушила з візитом у Францію і проведе там зустрічі щодо останніх подій у Грузії.

Реклама:

Інші деталі її візиту поки не розкривають.

Зурабішвілі скоріш за все запрошена на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері після 5-річної реконструкції – поруч з десятками інших іноземних лідерів.

Серед них – обраний президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський. Єлисейський палац підтвердив, що увечері вони по черзі проведуть двосторонні переговори з Макроном. Водночас поки невідомо, чи відбудеться у Парижі зустріч між Трампом і Зеленським.

РЕКЛАМА:

У Грузії, як відомо, з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції.

Протест під парламентом в ніч з п’ятниці на суботу жорстко розігнали, офіційно заявили про затримання майже пів сотні людей.

Партія влади призначила на 14 грудня президентські вибори, які вперше проводитимуть через Колегію виборників, і висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.