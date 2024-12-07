На Буковині знайшли та знешкодили нерозірвану ракету Х-101

Під час обстеження зони падіння уламків збитого ворожого об’єкта поліцейські вибухотехніки виявили в Дністровському районі бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зазначається, що фахівці знищили вибухонебезпечний предмет.

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Поліція не уточнює, коли знайшли ракету, але надає фото.

Також правоохоронці нагадують, що у разі виявлення боєприпасів, частин ракет, снарядів, БпЛА чи інших вибухонебезпечних або підозрілих предметів категорично забороняється наближати до них. Про знахідку необхідно негайно повідомити профільні служби.