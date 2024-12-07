Україна висловила Румунії солідарність після скасування виборів

Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства

Деталі: В МЗС заявили, що зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення.

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"Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", – йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви МЗС України про те, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються зокрема на країни ЄС і НАТО.

"Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі", – зазначили в МЗС.

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Нагадаємо, спершу Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний Келін Джорджеску. У п'ятницю вже навіть почалося голосування у другому турі на закордонних дільницях.

Проте 6 грудня КС після термінової наради анулював результати першого туру в контексті того, що отримав багато нових запитів з таким закликом та ознайомився з інформацією від спецслужб.

У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.