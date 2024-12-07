Зеленський у Парижі зустрівся з канцлером Австрії: говорили про підтримку України

Зеленський і канцлер Австрії, фото з Х Негаммера

Президент Володимир Зеленський в ході зустрічі з канцлером Австрії Карлом Негаммером у Парижі обговорили подальшу підтримку України.

Джерело: Зеленський і Негаммер у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час зустрічі Зеленський подякував Австрії за підтримку України.

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"Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", – написав український президент.

Він також запросив Австрію приєднатися до спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

"Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", – написав Зеленський.

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Негаммер у свою чергу розповів про "гарну і глибоку розмову" із Зеленським.

"Ми говорили про активізацію наших спільних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори", – написав Негаммер в X (Twitter).

Що передувало: Минулого тижня Карл Негаммер заявив, що запропонував обраному президенту США Дональду Трампу Австрію як майданчик для ведення "мирних переговорів" між Україною та Росією.

В останні тижні після обрання Трампа президентом США на Заході стали активніше говорити про певний варіант "врегулювання" російсько-української війни.

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким".