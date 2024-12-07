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Трамп заявив, що США не повинні втручатися у події в Сирії

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 7 грудня 2024, 18:23
Трамп заявив, що США не повинні втручатися у події в Сирії
Дональд Трамп, фото Getty Images

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт у Сирії, де повстанські сили загрожують уряду Башара Асада.

Джерело: Трамп у своєму дописі на соціальній платформі Truth Social, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Трампа: "Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!".

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Деталі: Обраний президент США заявив, що оскільки Росія, союзник Асада, втягнута у війну з Україною, вона "здається нездатною зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вони захищали протягом багатьох років".

За словами Трампа, якщо Росія буде витіснена з Сирії, це "насправді може бути найкращим, що може з нею статися", тому що "Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії".

Що передувало: Бойові дії в Сирії, охопленій громадянською війною з 2011 року, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.

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У неділю, 1 грудня, сирійський уряд остаточно втратив контроль над містом Алеппо, другим за величиною в країні. Згодом повстанці захопили кілька інших великих міст.

Падіння Алеппо всього за кілька днів перекреслило одне з головних досягнень Росії у сирійській війні 2016 року, коли вона допомогла армії Асада взяти місто. Тоді це розглядалося як переломний момент у війні.

Раніше уряди США, Великої Британії, Німеччини та Франції виступили зі спільною заявою через загострення ситуації в Сирії, в якій закликали до деескалації.

ТрампСирія
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