Трамп заявив, що США не повинні втручатися у події в Сирії

Обраний президент Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт у Сирії, де повстанські сили загрожують уряду Башара Асада.

Джерело: Трамп у своєму дописі на соціальній платформі Truth Social, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Трампа: "Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!".

Реклама:

Деталі: Обраний президент США заявив, що оскільки Росія, союзник Асада, втягнута у війну з Україною, вона "здається нездатною зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вони захищали протягом багатьох років".

За словами Трампа, якщо Росія буде витіснена з Сирії, це "насправді може бути найкращим, що може з нею статися", тому що "Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії".

Що передувало: Бойові дії в Сирії, охопленій громадянською війною з 2011 року, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.

РЕКЛАМА:

У неділю, 1 грудня, сирійський уряд остаточно втратив контроль над містом Алеппо, другим за величиною в країні. Згодом повстанці захопили кілька інших великих міст.

Падіння Алеппо всього за кілька днів перекреслило одне з головних досягнень Росії у сирійській війні 2016 року, коли вона допомогла армії Асада взяти місто. Тоді це розглядалося як переломний момент у війні.

Раніше уряди США, Великої Британії, Німеччини та Франції виступили зі спільною заявою через загострення ситуації в Сирії, в якій закликали до деескалації.