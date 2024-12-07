Зеленський, Макрон і Трамп проведуть спільну зустріч
У суботу ввечері відбудеться тристороння зустріч президента Франції Емманюеля Макрона, президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа, анонсували в Єлисейському палаці.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Франції
Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський приєднайється до Емманюеля Макрона та Дональда Трампа для тристоронньої зустрічі".
Що передувало: Раніше в суботу Трамп прибув до Єлисейського палацу, де його зустрів Макрон.
У Макрона раніше підтвердили, що після зустрічі з Трампом у нього запланована зустріч із Зеленським.
Лідери прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму. Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.