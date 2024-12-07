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Зеленський, Макрон і Трамп проведуть спільну зустріч

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 7 грудня 2024, 18:30
Зеленський, Макрон і Трамп проведуть спільну зустріч
Трамп і Макрон у Парижі 7 грудня, фото Getty Images

У суботу ввечері відбудеться тристороння зустріч президента Франції Емманюеля Макрона, президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа, анонсували в Єлисейському палаці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Франції

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський приєднайється до Емманюеля Макрона та Дональда Трампа для тристоронньої зустрічі".

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Що передувало: Раніше в суботу Трамп прибув до Єлисейського палацу, де його зустрів Макрон.

У Макрона раніше підтвердили, що після зустрічі з Трампом у нього запланована зустріч із Зеленським.

Лідери прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму. Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.

ЗеленськийТрампМакрон
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